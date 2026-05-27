Финляндия утверждает, что Россия нарушила ее воздушное пространство

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии утверждает, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны при уклонении от грозы, никаких доказательств при этом приведено не было.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.