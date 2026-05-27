Финляндия утверждает, что Россия нарушила ее воздушное пространство - РИА Новости, 27.05.2026
17:29 27.05.2026 (обновлено: 17:32 27.05.2026)
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Финляндии утверждает, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны при уклонении от грозы.
  • В Минобороны России заявляли, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии утверждает, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны при уклонении от грозы, никаких доказательств при этом приведено не было.
"Российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии при уклонении от грозы в Финском заливе у Порккалы 27 мая", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам министра обороны Антти Хяккянена, начато расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
