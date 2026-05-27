09:59 27.05.2026 (обновлено: 11:32 27.05.2026)
В Самарской области отменили Грушинский фестиваль из соображений безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грушинский фестиваль отменен в Самарской области в 2026 году.
  • Отмена связана с соображениями безопасности.
САРАТОВ, 27 мая — РИА Новости. Грушинский фестиваль, который традиционно проводится в Самарской области, отменили в этом году из соображений безопасности.
"От лица организатора Грушинский клуб вынужден сообщить, что в 2026 году Грушинский фестиваль не состоится. К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах", — говорится на сайте мероприятия.
Грушинский фестиваль авторской песни проводится с 1968 года в память о студенте и барде Валерии Грушине, который погиб, спасая тонувших детей. Традиционно мероприятие проходило в первые выходные июля на поляне рядом с поселком Прибрежный в районе Мастрюковских озер. В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч участников.
