Доля ИИ текста в дипломных работах студентов выросла, заявил Фальков
15:28 27.05.2026
Доля ИИ текста в дипломных работах студентов выросла, заявил Фальков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выпускников российских вузов выросла.
  • Активнее всего студенты используют ИИ для написания введения и заключения, при этом лидерами по доле такого текста до 60% стали экономические специальности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выпускников российских вузов выросла, активнее всего студенты используют ИИ для написания введения и заключения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла. Активнее всего применяется студентами искусственный интеллект при подготовке введения и заключения. Лидерами по доле текста до 60% стали экономические специальности", - сказал Фальков на круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ".
По его словам, цифры подтверждают необратимость процесса, динамика выглядит угрожающе. Студенты массово используют искусственный интеллект, преподаватели тоже активно осваивают эту технологию.
