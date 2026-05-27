В Кремле рассказали, когда можно будет говорить о диалоге с Европой

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Динамика развития событий высокая, но говорить о диалоге с Европой можно будет после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Динамика высокая развития событий. Посмотрим, что будет с этой паузой, которая возникла в процессе украинских переговоров по урегулированию. Посмотрим, когда эта пауза завершится и продолжится процесс переговоров, потом можно будет уже о чем-то судить", - сказал Песков.