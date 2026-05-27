Еврокомиссар призвал ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет, чтобы ради Киева отстающий от РФ в военном производстве Евросоюз открыл свои запасы вооружений и перестал выпускать "изощренную" и дорогую технику, производство которой невозможно быстро нарастить.

"Европейцы выпускают, как они это называют, продукцию "от-кутюр". Технологически очень изощренную..., очень дорогую продукцию, которую невозможно быстро нарастить", - заявил политик, призвав европейские страны перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и в больших масштабах.