Еврокомиссар призвал ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины - РИА Новости, 27.05.2026
08:38 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал открыть запасы вооружений для Украины.
  • Кубилюс заявил, что Европа отстает от России в производстве ракет.
  • Еврокомиссар призвал перейти к более дешевым системам вооружения, которые можно производить быстро и в больших масштабах.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет, чтобы ради Киева отстающий от РФ в военном производстве Евросоюз открыл свои запасы вооружений и перестал выпускать "изощренную" и дорогую технику, производство которой невозможно быстро нарастить.
"Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно", - заявил ​​Кубилюс в интервью газете Financial Times.
Как отмечается, еврокомиссар по обороне предупредил, что Европа отстает от России в производстве ракет, поскольку европейские компании выпускают изощренное и дорогостоящее оружие, масштабы производства которого трудно увеличить.
"Европейцы выпускают, как они это называют, продукцию "от-кутюр". Технологически очень изощренную..., очень дорогую продукцию, которую невозможно быстро нарастить", - заявил политик, призвав европейские страны перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и в больших масштабах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
