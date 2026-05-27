Еврокомиссар призвал ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет, чтобы ради Киева отстающий от РФ в военном производстве Евросоюз открыл свои запасы вооружений и перестал выпускать "изощренную" и дорогую технику, производство которой невозможно быстро нарастить.
"Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно", - заявил Кубилюс в интервью газете Financial Times.
"Европейцы выпускают, как они это называют, продукцию "от-кутюр". Технологически очень изощренную..., очень дорогую продукцию, которую невозможно быстро нарастить", - заявил политик, призвав европейские страны перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и в больших масштабах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.