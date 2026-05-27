Эстония пытается отойти от договоренностей по Чудскому озеру, заявила ФСБ
19:06 27.05.2026 (обновлено: 20:44 27.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы
Вид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония пытается отойти от договоренностей с Россией о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва.
  • Инициативы Эстонии создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе и негативно отражаются на безопасности судоходства на пограничных водоемах.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Эстония предпринимает попытки отойти от договоренностей с Россией о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва, заявил первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов.
"Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах", — сказал Кулишов в интервью "Российской газете".

Сейчас, по его словам, принимаются меры по урегулированию с использованием возможностей пограничных представителей и МИД России.
Кулишов также отметил, что европейские страны ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности России и свободы судоходства в Балтийском море.
С этой целью европейские СМИ развернули информационную кампанию по обвинению России и якобы связанного с ней теневого флота в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы. При помощи таких акций партнеров по ЕС пытаются побудить к изменению правил судоходства на Балтике, пояснил Кулишов.
По его словам, практика по ограничению свободы судоходства в Балтийском море в отношении судов, осуществляющих торговое мореплавание с заходом в российские порты, действительно расширяется.
Антироссийские действия западных соседей на Балтике создают угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ФСБ.
В МИД ранее подчеркивали, что Россия с использованием всех необходимых средств ответит на разбой и беспредел с целью превращения Балтийского моря и других акваторий во "внутренние воды" НАТО.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 — по реке Нарва и 127 — по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
