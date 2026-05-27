Есмантович рассказал, когда завершится строительство новой арены ЦСКА

До 2018 года ЦСКА играл в Ледовом дворце на Ленинградском проспекте. Затем клуб переехал на арену на станции метро Автозаводская, которая была переименована в "ЦСКА Арену". В декабре 2020 года компания "Роснефть" совместно с министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для ЦСКА на Ленинградском проспекте. Старый комплекс на Ленинградском проспекте был снесен в 2021 году.