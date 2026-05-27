Есмантович рассказал, когда завершится строительство новой арены ЦСКА

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство нового ледового дворца хоккейного клуба ЦСКА на Ленинградском проспекте планируется завершить в середине или конце 2028 года, заявил президент команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Есмантович.
До 2018 года ЦСКА играл в Ледовом дворце на Ленинградском проспекте. Затем клуб переехал на арену на станции метро Автозаводская, которая была переименована в "ЦСКА Арену". В декабре 2020 года компания "Роснефть" совместно с министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для ЦСКА на Ленинградском проспекте. Старый комплекс на Ленинградском проспекте был снесен в 2021 году.
"Строительство ледового дворца приходится на непростое время для нашей страны, когда все сражаются и нацелены на СВО. Наша головная компания "Роснефть" в этом плане уделяет огромное внимание вопросу новой арены, патронирует его и развивает наш клуб. Мы строим свой стадион. Возвращение в родной дом запланировано в середине или конце 2028 года. Уверены, что вместе с поддержкой "Роснефти" мы это осуществим", - цитирует Есмантовича Telegram-канал клуба.