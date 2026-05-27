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Энергокомпании Москвы перешли на усиленный режим работы на время ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2026
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17:37 27.05.2026 (обновлено: 17:39 03.06.2026)
Энергокомпании Москвы перешли на усиленный режим работы на время ЕГЭ

Энергокомпании Москвы перешли на усиленный режим работы на время ОГЭ и ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столичные энергетические компании перешли на усиленный режим работы на время проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ), сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Городские энергетические компании перешли на усиленный режим работы на время проведения государственной итоговой аттестации школьников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" взяли под особый контроль электроснабжение зданий школ, где пройдут ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.
"Для бесперебойной работы экзаменационных пунктов провели внеплановые осмотры объектов энергетики, которые участвуют в их снабжении. Это трансформаторные и распределительные подстанции, питающие центры и линии электропередачи", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что приостановлены плановые работы на этих объектах переключения в центрах питания и распределительных сетях, к которым подключены образовательные учреждения. Специалисты подготовили необходимое количество резервных генераторов, организовали дежурство оперативно-выездных бригад рядом с пунктов сдачи экзаменов и питающих центров.
"Помимо этого, назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами", - подчеркивается в сообщении.
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