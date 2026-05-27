Мэр Энергодара опроверг слухи об эвакуации из города

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Мэр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов опроверг слухи об эвакуации из города, по его словам, такого указа нет и такие вопросы даже не обсуждаются.
"Я хочу попросить не доверять тем слухам, которые сейчас бродят. Во-первых, один из слухов о том, что наш губернатор Евгений Балицкий объявил об эвакуации. Такого указа нет и такие вопросы даже не обсуждаются на самом высоком уровне региона", - сказал Пухов в обращении к жителям города, опубликованном в его канале на платформе "Макс".