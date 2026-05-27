Тезис о разогреве экономики России не утратил актуальности, заявил Шохин

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РСПП Александр Шохин считает, что экономику России необходимо "разогревать", и президент России дал поручение о дополнительных мерах поддержки деловой активности.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тезис о том, что экономику России необходимо разогревать, не утратил своей актуальности, именно поэтому президент России дал поручение о дополнительных мерах поддержки деловой активности, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В апреле Шохин говорил, что для восстановления инвестиций и экономической активности ключевая ставка в России должна снизиться ближе к 10%. Он также отмечал, что будет "не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет".

"Наш тезис - о том, что экономика достаточно охладилась и пора ее разогревать, пока она не оказалась в переохлажденном состоянии - этот тезис не только имеет право на существование, но он получает дополнительные аргументы", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.

Именно поэтому, добавил глава РСПП , президент поручил правительству разработать дополнительные инструменты и механизмы поддержки деловой активности, экономического роста.

Шохин напомнил, что в январе-феврале динамика ВВП России была отрицательной, а данные марта-апреля "чуть выправили ситуацию".