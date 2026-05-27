На Украине распродают экипировку армии США - РИА Новости, 27.05.2026
06:01 27.05.2026
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На украинском сайте объявлений продается американская военная экипировка.
  • Среди предложений — комплекты формы, спальные системы, полевые ремонтные комплекты и сухпайки.
  • Продавцы подчеркивают оригинальность товаров и принадлежность их к экипировке американской армии.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений американскую военную экипировку, в том числе комплекты формы, спальные системы и даже полевые ремонтные комплекты, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений можно купить американскую военную экипировку. В категории "одежда" есть предложения о продаже комплектов "тактического камуфляжа армии США" и формы от 1400 гривен (2240 рублей) до 6206 гривен (9930 рублей). Также предлагается полевая куртка за 4800 гривен (7680 рублей) и "свитер рейнджера армии США" за 1950 гривен (3120 рублей). Выставлено объявление и о продаже спортивной формы американской армии за 3500 гривен (5600 рублей). Продавцы подчеркивают оригинальность товаров, на многих есть нашивки U.S. ARMY — американская армия.
Кроме того, продаются полевые ремонтные комплекты для одежды — специальные заплатки за 65 гривен (104 рубля). Согласно маркировке, они произведены по государственному контракту США. На одежду также предлагают приобрести шевроны американской армии.
Помимо этого, на сайте есть объявления о продаже "модульных спальных систем" за 21000 гривен (33600 рублей). По словам продавца, это набор, который включает спальники и специальные покрывала. Также предлагают универсальные пончо-лайнеры. Их стоимость от 1550 до 2300 гривен (2480-3680 рублей). Оба продавца отмечают принадлежность товаров к экипировке американской армии.
Большой выбор американских сухпайков. Цены на рационы питания начинаются от 300 гривен (480 рублей) и доходят до 3500 гривен (5600 рублей). В меню входят равиоли с говядиной в мясном соусе, стир-фрай из курицы, овощная лазанья.
