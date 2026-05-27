Суд изъял имущество у экс-бенефициаров "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС", бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.

В объединенной пресс-службе судов уточняли журналистам, что истец, представитель Генпрокуратуры РФ, просил изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах. Суд наложил арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Буданов и находящийся под домашним арестом бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов.