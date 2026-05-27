Суд изъял имущество у экс-бенефициаров "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС", бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.
"Иск удовлетворили полностью", – сказала собеседница агентства.
Сумма изъятого имущества не разглашается.
В среду прошло первое по гражданскому делу заседание, по ходатайству представителей Генпрокуратуры РФ, процесс на начальных минутах закрыли от СМИ и слушателей. Процесс начался 8.40 мск и продлился до 21.10 мск, иск рассмотрели в одно длительное с перерывами заседание.
В объединенной пресс-службе судов уточняли журналистам, что истец, представитель Генпрокуратуры РФ, просил изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах. Суд наложил арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер.
Это был третий за год иск к Бикову и Боброву в Ленинском районном суде столицы Урала. В ответчиках значатся около 18 человек, среди них и родственники бизнесменов, экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, которая, как и Бобров, находится под арестом по делу о мошенничестве.
Первый иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября 2025 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Буданов и находящийся под домашним арестом бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов.