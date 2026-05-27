Салах и Мармуш готовы сыграть против сборной России в товарищеском матче

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающие сборной Египта Мохамед Салах и Омар Мармуш готовы к участию в товарищеском матче против команды России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации.