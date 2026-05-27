Салах и Мармуш готовы сыграть против сборной России в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
12:28 27.05.2026 (обновлено: 13:17 27.05.2026)
Салах и Мармуш готовы сыграть против сборной России в товарищеском матче

Футбольная ассоциация Египта: Салах и Мармуш готовы к матчу с россиянами

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающие сборной Египта Мохамед Салах и Омар Мармуш готовы к участию в товарищеском матче против команды России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации.
Встреча пройдет 28 мая в Каире. Начало - в 21:00 мск. Для африканской сборной эта игра является частью подготовки к чемпионату мира 2026 года.
"Мохамед Салах и Омар Мармуш уже находятся на сборе сборной в рамках подготовки к чемпионату мира. Они полностью готовы как физически, так и технически, а их участие в матче со сборной России будет зависеть от решения главного тренера Хусама Хассана", - сообщили в пресс-службе ассоциации.
На чемпионате мира египтяне вошли в группу G, где сыграют против команд Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
