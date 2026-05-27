Ефимов: образовательный комплекс в Очакове-Матвеевском достроен на 50%
22:57 27.05.2026
Ефимов: образовательный комплекс в Очакове-Матвеевском достроен на 50%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Работы по строительству образовательного комплекса на 975 мест в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы выполнены более чем наполовину, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Очакове-Матвеевском продолжается строительство образовательного комплекса для 750 учеников школы и 225 воспитанников детсада. Общая площадь здания превысит 15,5 тысячи квадратных метров. Работы по возведению образовательного комплекса выполнены более чем на 50%. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Образовательное учреждение возводит девелоперская компания Level Group на улице Озерной, 2 и 3. На данный момент на объекте полностью готов монолит, на завершающем этапе находятся кровельные и фасадные работы, продолжается наладка инженерных систем, уточнил замглавы города. По его сведениям, в финальную стадию на площадке также вошли работы по остеклению здания и кладке внутренних стен и перегородок, установлено оборудование индивидуального теплового пункта.
Строящаяся школа предназначена для обучения с 1-го по 11 классы, добавили в департаменте градостроительной политики. Там отметили, что, помимо универсальных учебных кабинетов, в здании запроектированы IT-полигон, лабораторно-исследовательские классы, пространства для изучения иностранных языков и музыки, медиатека.
В то же время здание детсада рассчитано на девять групп, сообщили в департаменте. Для дошколят оборудуют игровые комнаты, спальни, помещения для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы, а во дворе – разделенные по возрастам игровые площадки. Территорию вокруг образовательного комплекса в планах девелопера комплексно благоустроить: высадить деревья и кустарники, разбить газоны, положить тротуары, смонтировать наружное освещение, подчеркнули столичные власти.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства в Коммунарке детского сада для 350 воспитанников, оборудованного, кроме кабинетов развивающих занятий, музыкального и физкультурного залов, бассейном. Учреждение образования начнет работать с 1 сентября.
