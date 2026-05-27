Джокович вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
- Джокович установил рекорд по количеству матчей на одном турнире Большого шлема в Открытой эре, сыграв свой 120-й матч на «Ролан Гаррос».
- Джокович в рекордный 82-й раз участвует в турнире Большого шлема.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго раунда Джокович (3-й номер посева) обыграл занимающего 74-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) француза Валантена Руайе со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 44 минуты.
Джокович установил рекорд по количеству матчей на одном турнире Большого шлема в Открытой эре, для него этот матч стал 120-м на "Ролан Гаррос". Серб опередил по этому показателю завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера, проведшего 119 матчей на Уимблдоне. 39-летний Джокович в рекордный 82-й раз участвует в турнире Большого шлема, обойдя Федерера и испанца Фелисиано Лопеса (по 81). Серб 22-й год подряд играет на "Ролан Гаррос", сравнявшись с рекордом француза Ришара Гаске.
В следующем круге Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой (28) и хорватом Дино Призмичем.