Джокович установил рекорд на турнирах Большого шлема

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Серб Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей на одном турнире Большого шлема в Открытой эре, выйдя на корт против француза Валантеном Руайе во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Игра проходит в среду на корте имени Филиппа Шатрие в Париже. Для Джоковича этот матч стал 120-м на "Ролан Гаррос". Он опередил по этому показателю завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера, проведшего 119 матчей на Уимблдоне.
Джокович в рекордный 82-й раз участвует в турнире Большого шлема, обойдя Федерера и испанца Фелисиано Лопеса (по 81). Серб 22-й год подряд играет на "Ролан Гаррос", сравнявшись с рекордом француза Ришара Гаске.
Джоковичу 39 лет. В сумме он выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - три раза, Уимблдон - семь, US Open - четыре, Australian Open - десять), что является рекордом в мужском одиночном разряде.