Джокович установил рекорд на турнирах Большого шлема

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Серб Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей на одном турнире Большого шлема в Открытой эре, выйдя на корт против француза Валантеном Руайе во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.