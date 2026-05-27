В ФСБ рассказали о работе народных дружинников на границе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Народные дружинники в 2025 году помогли российским пограничникам задержать свыше 7 тысяч нарушителей закона о государственной границе, рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.