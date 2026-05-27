В ФСБ рассказали о работе народных дружинников на границе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году народные дружинники помогли задержать свыше 7 тысяч нарушителей закона о государственной границе.
- Члены народных дружин более 250 тысяч раз привлекались к несению службы в составе пограничных нарядов в 2025 году.
- Граждане РФ могут оказывать содействие в защите государственной границы в том числе в составе добровольных дружин согласно Федеральному закону «О Государственной границе Российской Федерации».
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Народные дружинники в 2025 году помогли российским пограничникам задержать свыше 7 тысяч нарушителей закона о государственной границе, рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Кулишов сообщил, что граждане РФ могут оказывать содействие в защите государственной границы в том числе в составе добровольных дружин. Это предусмотрено Федеральным законом "О Государственной границе Российской Федерации", который позволяет органам пограничного контроля привлекать россиян с их согласия к оказанию помощи.
«
"В 2025 году члены народных дружин более 250 тысяч раз привлекались к несению службы в составе пограничных нарядов. По информации и при непосредственном участии дружинников задержаны свыше 7 тысяч нарушителей законодательства Российской Федерации в пограничной сфере", - добавил Кулишов в интервью "Российской газете".
ФСБ задержала людей, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
23 декабря 2025, 09:49