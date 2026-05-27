Друг виновника ДТП в Нижнем Новгороде арестован на 8 суток

Молодой человек 2004 года рождения был арестован на 8 суток за мелкое хулиганство.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Друг водителя кабриолета Mercedes, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 8 суток после конфликта в местном ресторане, сообщили журналистам в пресс-службе МВД региона.

Ранее в местных СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что после нашумевшего ДТП на Похвалинском съезде с участием элитной иномарки, ее водитель был замечен в одном из ресторанов. Когда журналисты попытались получить у него комментарий, его приятель, нецензурно выражаясь, скандалил с прессой и сотрудниками заведения. Как рассказали в МВД региона, 21 мая в полицию поступило обращение от представителей ресторана о конфликте между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ.

"Полицейские установили личность молодого человека, он доставлен в ОВД, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). ️26 мая судом принято решение о назначении хулигану 2004 года рождения наказания в виде 8 суток административного ареста", - говорится в сообщении регионального МВД.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в агрессивном вождении водителю кабриоле та Merce des, который 20 мая выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, после чего отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, судом был избран заперт определенных действий, включая ночевки вне дома и посещение ресторанов и баров.