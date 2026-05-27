05:07 27.05.2026
Друг виновника ДТП в Нижнем Новгороде арестован на 8 суток

Обвиняемый в агрессивном вождении водитель Mercedes, устроивший ДТП в центре Нижнего Новгорода, в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Друг водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода, был задержан после конфликта в ресторане.
  • Молодой человек 2004 года рождения был арестован на 8 суток за мелкое хулиганство.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Друг водителя кабриолета Mercedes, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 8 суток после конфликта в местном ресторане, сообщили журналистам в пресс-службе МВД региона.
Ранее в местных СМИ и соцсетях была опубликована информация о том, что после нашумевшего ДТП на Похвалинском съезде с участием элитной иномарки, ее водитель был замечен в одном из ресторанов. Когда журналисты попытались получить у него комментарий, его приятель, нецензурно выражаясь, скандалил с прессой и сотрудниками заведения. Как рассказали в МВД региона, 21 мая в полицию поступило обращение от представителей ресторана о конфликте между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ.
"Полицейские установили личность молодого человека, он доставлен в ОВД, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). ️26 мая судом принято решение о назначении хулигану 2004 года рождения наказания в виде 8 суток административного ареста", - говорится в сообщении регионального МВД.
Ранее сообщалось, что обвиняемому в агрессивном вождении водителю кабриолета Mercedes, который 20 мая выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, после чего отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, судом был избран заперт определенных действий, включая ночевки вне дома и посещение ресторанов и баров.
Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, - сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим". Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину". Утром в понедельник в соцсетях было опубликовано новое видеообращение, в котором он извинился за аварию и свои высказывания и сообщил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.
