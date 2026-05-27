Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Долгопрудном загорелось здание склада.
- Борьбу с огнем ведут 45 пожарных и 14 единиц техники.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Здание склада загорелось в подмосковном Долгопрудном, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Долгопрудном горит здание склада", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о площади пожара и пострадавших уточняются.
Позднее собеседник агентства сообщил, что горит склад с мебелью на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево. Борьбу с огнем ведут 45 пожарных и 14 единиц техники