Врач назвала продукт, который помогает справиться со стрессом

Краткий пересказ от РИА ИИ В 200 граммах скумбрии содержится почти половина дневной нормы магния, который помогает справляться со стрессом.

Скумбрия также является рекордсменом по содержанию омега-3 среди доступных видов рыбы.

Врач-диетолог рекомендовала анчоусы как источник триптофана и цинка, полезных для нервной системы.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти половина дневной нормы магния, который помогает справляться со стрессом, содержится в 200 граммах скумбрии, также эта рыба обладает большим содержанием омега-3, рассказал РИА Новости врач-диетолог Марина Карташова.

"Скумбрия отличается рекордным сочетанием магния и омега‑3 жирных кислот. В 200 граммах рыбы содержится почти половина дневной нормы магния. Этот микроэлемент действует как природный антистрессовый минерал", - сказала она.

Врач уточнила, что магний регулирует работу нервной системы, снижает возбудимость, помогает мышцам расслабляться и уменьшает физические проявления тревоги – дрожь в руках и учащенное сердцебиение.

По ее словам, скумбрия также абсолютный рекордсмен по содержанию омега-3 среди доступных видов рыбы: 200 граммов продукта полностью закрывают суточную потребность.

Помимо этого, Карташова посоветовала анчоусы как быструю "скорую помощь" для нервной системы, тогда как полезным веществам из скумбрии нужно время, чтобы накопиться. "В 200 граммах анчоусов содержится два критически важных нутриента: триптофан и цинк", - объяснила она.

Врач отметила, что триптофан превращается в серотонин - нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение, ощущение безопасности и сон.