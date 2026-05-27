Сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч россиян

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч человек в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"Шесть миллионов взрослых, 65 тысяч детей - у нас только официальные данные болеющих сахарным диабетом примерно. Еще столько же, по вашим экспертным оценкам, ходит со скрытыми формами или предиабетом так называемым, и ежегодно впервые мы 500 тысяч человек выявляем", - сказал Камкин в ходе конгресса эндокринологов.
Он добавил, что заболеваемость сахарным диабетом растет, но это связано с появлением условий для выявления его скрытых форм.
XI (XXXII) Национальный конгресс эндокринологов с международным участием "Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения" проходит в Москве 26-29 мая.
