19:15 27.05.2026
Сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч россиян

Минздрав РФ: сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч человек в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России ежегодно выявляют 500 тысяч новых случаев сахарного диабета.
  • По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина, общее количество людей с сахарным диабетом составляет около шести миллионов взрослых и 65 тысяч детей, а еще столько же могут иметь скрытые формы или предиабет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч человек в России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
«
"Шесть миллионов взрослых, 65 тысяч детей - у нас только официальные данные болеющих сахарным диабетом примерно. Еще столько же, по вашим экспертным оценкам, ходит со скрытыми формами или предиабетом так называемым, и ежегодно впервые мы 500 тысяч человек выявляем", - сказал Камкин в ходе конгресса эндокринологов.
Он добавил, что заболеваемость сахарным диабетом растет, но это связано с появлением условий для выявления его скрытых форм.
XI (XXXII) Национальный конгресс эндокринологов с международным участием "Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения" проходит в Москве 26-29 мая.
