В Ростове-на-Дону несколько человек пострадали из-за упавших деревьев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Несколько человек пострадали при падении деревьев и крупных веток из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
В регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.
"Фиксируются случаи падения деревьев и крупных веток, в результате чего уже пострадали несколько человек, а также нанесен ущерб автомобилям. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - написал Скрябин в Telegram-канале.
По информации главы Таганрога Светланы Камбуловой, упавшее из-за шквалистого ветра дерево заблокировало трамвайные пути, в связи с чем временно приостановлено движение маршрутов № 2, 3, 5 и 8. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия.
Такая погода, по прогнозам Ростгидрометцентра, сохранится до 28 мая.
