В Ростове-на-Дону несколько человек пострадали из-за упавших деревьев и веток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону несколько человек пострадали из-за деревьев и крупных веток, упавших по причине сильного ветра.
  • В Таганроге дерево заблокировало трамвайные пути, временно приостановлено движение нескольких маршрутов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Несколько человек пострадали при падении деревьев и крупных веток из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
В регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.
"Фиксируются случаи падения деревьев и крупных веток, в результате чего уже пострадали несколько человек, а также нанесен ущерб автомобилям. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - написал Скрябин в Telegram-канале.
По информации главы Таганрога Светланы Камбуловой, упавшее из-за шквалистого ветра дерево заблокировало трамвайные пути, в связи с чем временно приостановлено движение маршрутов № 2, 3, 5 и 8. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия.
Такая погода, по прогнозам Ростгидрометцентра, сохранится до 28 мая.
