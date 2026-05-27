В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после инцидента в школе
20:24 27.05.2026
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после инцидента в школе

В Нижнем Новгороде завели дело после того, как школьник избил одноклассницу

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ — Здание Следственного комитета РФ
  • В Нижнем Новгороде подросток избил одноклассницу в школьном коридоре.
  • Следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
  • Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижнем Новгороде после того, как подросток избил одноклассницу в школьном коридоре, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местные Telegram-каналы разместили снятое школьниками видео, как подросток в школьном коридоре избивает девочку.
"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В рамках расследования уголовного дела следователем СКР устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки, будет проведена экспертиза", - говорится в сообщении.
Ранее МВД региона проинформировало о том, что проводит проверку после поступившего к ним сообщения из медучреждения о пострадавшей девочке. Установлено, что к девочке применил физическую силу ее одноклассник. Подросток и его родители вызваны в отдел полиции для дачи объяснения. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
