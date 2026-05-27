Дегтярев раскритиковал смену гражданства сыном Плющенко - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
13:52 27.05.2026 (обновлено: 13:54 27.05.2026)
Дегтярев раскритиковал смену гражданства сыном Плющенко

Дегтярев заявил, что негативно относится к смене гражданства Александра Плющенко

  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что относится негативно к смене спортивного гражданства спортсменами.
  • Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
  • В феврале Дегтярев заявил о намерении реализовать проект, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и запрет на использование спортивных объектов страны для спортсменов, сменивших гражданство.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя ситуацию с Александром Плющенко, заявил, что смена спортивного гражданства является личным делом каждого спортсмена, однако сам он относится к этому негативно.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно", - приводятся слова Дегтярева в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.
В феврале Дегтярев заявил о намерении реализовать проект, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и запрет на использование спортивных объектов страны для спортсменов, сменивших гражданство.
Фигурное катаниеСпортАзербайджанРоссияМихаил ДегтяревАлександр Плющенко (Гном Гномыч)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
