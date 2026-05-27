Жительницу Дагестана осудили за финансирование ИГИЛ*

11:07 27.05.2026
Жительница Дагестана получила 8,5 года колонии за финансирование ИГИЛ

  • Жительницу Дагестана Альбину Магомедову приговорили к 8,5 года лишения свободы за финансирование ИГИЛ*.
  • С 31 мая по 4 июня 2022 года подсудимая перевела более 818 тысяч рублей для обеспечения деятельности организации.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы жительницу Дагестана Альбину Магомедову за финансирование запрещенной в РФ террористической организации "Исламское Государство"* (ИГИЛ*), сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
Было установлено, что с 31 мая по 4 июня 2022 года подсудимая перевела более 818 тысяч рублей для обеспечения деятельности ИГИЛ*.
Уголовное дело расследовалось по статье о содействии террористической деятельности. В судебном заседании Магомедова полностью признала вину.
"В соответствии с приговором суда, подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
