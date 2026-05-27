Более 214 миллионов рублей направят предпринимателям на Чукотке в этом году

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В 2026 году на поддержку бизнеса на Чукотке предусмотрено более 214 миллионов рублей, включая докапитализацию центра кредитования бизнеса на 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства округа.

Выделенные средства направлены на развитие механизмов поддержки предпринимательства, включая предоставление грантов и субсидий, поддержку начинающих предпринимателей, а также расширение возможностей льготного кредитования бизнеса через инструменты центра кредитования бизнеса.

В честь Дня российского предпринимательства была организована встреча для представителей бизнеса, самозанятых и жителей региона, планирующих открыть собственное дело.

Участники обсудили развитие предпринимательства в округе, меры государственной поддержки и успешные практики ведения бизнеса на Чукотке. Для гостей также провели тематические мастер-классы, посвященные традиционной культуре и гастрономии округа.

На данный момент на Чукотке деятельность ведут 1 839 предпринимателей. Именно они создают рабочие места, развивают локальные бренды, обеспечивают жителей товарами и услугами и вносят вклад в развитие экономики региона.

"Правительство округа продолжает работу по поддержке предпринимательской инициативы. Снижаем стоимость кредитных ресурсов – в 2025 году выдали льготных микрокредитов на 268,5 миллиона рублей, объем субсидий для предпринимателей вырос до 135,5 миллиона рублей", — комментирует губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.