Рейтинг@Mail.ru
Более 214 миллионов рублей направят предпринимателям на Чукотке в этом году - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
14:45 27.05.2026
Более 214 миллионов рублей направят предпринимателям на Чукотке в этом году

Свыше 214 миллионов рублей направят на поддержку бизнесу на Чукотке в 2026 году

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© iStock.com / Atstock Productions
Российские рубли
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В 2026 году на поддержку бизнеса на Чукотке предусмотрено более 214 миллионов рублей, включая докапитализацию центра кредитования бизнеса на 70 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства округа.
Выделенные средства направлены на развитие механизмов поддержки предпринимательства, включая предоставление грантов и субсидий, поддержку начинающих предпринимателей, а также расширение возможностей льготного кредитования бизнеса через инструменты центра кредитования бизнеса.
В честь Дня российского предпринимательства была организована встреча для представителей бизнеса, самозанятых и жителей региона, планирующих открыть собственное дело.
Участники обсудили развитие предпринимательства в округе, меры государственной поддержки и успешные практики ведения бизнеса на Чукотке. Для гостей также провели тематические мастер-классы, посвященные традиционной культуре и гастрономии округа.
На данный момент на Чукотке деятельность ведут 1 839 предпринимателей. Именно они создают рабочие места, развивают локальные бренды, обеспечивают жителей товарами и услугами и вносят вклад в развитие экономики региона.
"Правительство округа продолжает работу по поддержке предпринимательской инициативы. Снижаем стоимость кредитных ресурсов – в 2025 году выдали льготных микрокредитов на 268,5 миллиона рублей, объем субсидий для предпринимателей вырос до 135,5 миллиона рублей", — комментирует губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что предприниматели могут получить бесплатные консультации по финансовому планированию, юридическое и бухгалтерское сопровождение, помощь в подготовке документов и сертификации, поддержку специалистов центра "Мой бизнес", включая разработку бизнес-планов, доступ к образовательным программам и обучающим мероприятиям.
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Более 7 тыс самозанятых перечислили взносы в Соцфонд для больничного
26 мая, 16:35
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЧукоткаЧукотский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала