Два человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Севастополь
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 27.05.2026
Два человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Севастополь

Мужчина и женщина пострадали при ночной атаке ВСУ на Севастополь

Медик около автомобиля скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ночной атаке ВСУ на Севастополь пострадали два человека.
  • Женщина получила травму глаза, мужчина — перелом и закрытую черепно-мозговую травму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По ситуации на (улице - ред) Гоголя. К сожалению выяснилось, что есть 2 пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма" , - написал Развожаев в своем канале в "Макс".
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь, совершенную в том числе с применением ракет Storm Shadow. Было сбито более 20 беспилотников. Повреждены отдельные здания, в том числе на улице Гоголя. На самой улице сутра ограничено движение транспорта.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
