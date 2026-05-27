В Челябинске ураганный ветер повалил 30 деревьев.

"В Челябинске и Сосновском муниципальном округе в результате сильного ветра повалено 30 деревьев, повреждения получили 10 автомобилей. Пострадавших нет. Администрациями муниципальных образований проводятся работы по уборке территории", - говорится в сообщении.

Также поступило сообщение о повреждении кровли административного здания на улице Кожзаводская, причиной стали порывы ветра до 21 м/с, уточняется в сообщении. Пострадавших нет, восстановительные работы будут организованы собственником здания, добавляет пресс-центр.