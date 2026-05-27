В Челябинске ураганный ветер повалил 30 деревьев.

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Ураганный ветер в Челябинске повалил 30 деревьев и повредил 10 автомобилей днем в среду, также повреждена кровля административного здания, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, днем в Челябинске зафиксирован ураганный ветер. СМИ публиковали фотографии упавших деревьев, светофоров, рекламных конструкций. Так, ель упала на главной площади Челябинска - площади Революции. Пресс-служба горадминистрации сообщала, что коммунальные и дорожные службы устраняют последствия урагана.
"В Челябинске и Сосновском муниципальном округе в результате сильного ветра повалено 30 деревьев, повреждения получили 10 автомобилей. Пострадавших нет. Администрациями муниципальных образований проводятся работы по уборке территории", - говорится в сообщении.
Также поступило сообщение о повреждении кровли административного здания на улице Кожзаводская, причиной стали порывы ветра до 21 м/с, уточняется в сообщении. Пострадавших нет, восстановительные работы будут организованы собственником здания, добавляет пресс-центр.
Пресс-центр ранее сообщал, что регион снова ожидает непогода - во второй половине дня 27 мая, ночью и днем 28 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.