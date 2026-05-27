Рейтинг@Mail.ru
Силовики провели обыски у пяти членов ОПГ в Челябинске - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 27.05.2026
Силовики провели обыски у пяти членов ОПГ в Челябинске

РИА Новости: в Челябинске прошли обыски у связанных с Варосяном членов ОПГ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске УФСБ, полиция и Росгвардия провели обыски у пятерых членов ОПГ.
  • Они связаны с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. УФСБ, полиция и Росгвардия провели обыски у пятерых членов ОПГ в Челябинске, связанных с арестованным Артаком Варосяном, решается вопрос о возбуждении уголовных дел и избрании меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня, 27 мая, в рамках ранее возбужденных ГСУ ГУМВД России по Челябинской области уголовных дел силовыми структурами проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в Челябинске, в том числе обыски по местам проживания и деятельности у пяти членов организованной преступной группы, занимающиеся вымогательством и похищением людей. Они связаны с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком ("Артаковские") и его активными сторонниками", - сказал собеседник агентства.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Челябинской области задержали предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские"
14 апреля, 18:45
Он уточнил, что уголовные дела были возбуждены по статьям 126 (похищение человека), 158 (кража), 163 (вымогательство), 213 (хулиганство), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигурантов, избрании им меры пресечения, добавил он.
Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. В марте 2026 года суд Челябинска избирал меру пресечения в виде ареста для пяти членов ОПГ, у которых ранее при обысках были изъяты незаконно добытые драгоценные металлы.
В правоохранительных органах региона информировали РИА Новости, что фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские", которые занимались, в том числе, вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
На Урале задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО
24 апреля, 20:36
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала