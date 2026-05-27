Силовики провели обыски у пяти членов ОПГ в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. УФСБ, полиция и Росгвардия провели обыски у пятерых членов ОПГ в Челябинске, связанных с арестованным Артаком Варосяном, решается вопрос о возбуждении уголовных дел и избрании меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Сегодня, 27 мая, в рамках ранее возбужденных ГСУ ГУМВД России по Челябинской области уголовных дел силовыми структурами проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в Челябинске , в том числе обыски по местам проживания и деятельности у пяти членов организованной преступной группы, занимающиеся вымогательством и похищением людей. Они связаны с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком ("Артаковские") и его активными сторонниками", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уголовные дела были возбуждены по статьям 126 (похищение человека), 158 (кража), 163 (вымогательство), 213 (хулиганство), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигурантов, избрании им меры пресечения, добавил он.

Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. В марте 2026 года суд Челябинска избирал меру пресечения в виде ареста для пяти членов ОПГ, у которых ранее при обысках были изъяты незаконно добытые драгоценные металлы.