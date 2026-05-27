Россияне назвали бюджет для идеального отдыха

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше половины россиян обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

"Для идеального отдыха потребуются немалые затраты: 20,7% россиян оценивают их от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, около 15% называют сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Наконец, около 4% полагают, что необходимо свыше одного миллиона рублей", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России

Впрочем, большинство опрошенных готовы уложиться в более реалистичные суммы. "30,5% обозначили бюджет идеального отдыха в диапазоне 100-200 тысяч рублей, 22% – в 50-100 тысяч рублей. А 8,5% участников опроса считают, что можно уложиться и в 50 тысяч рублей", - уточняется в материалах.

Аналитики компании считают, что такие различия в оценках связаны не только с материальным положением опрошенных, но и с тем, что каждый представляет идеальный отдых по-своему. Для половины россиян это поездки на море, экскурсии и санаторный отдых, требующие значительных затрат, но многим достаточно провести время на природе или даже просто посидеть дома.

"В качестве идеального отпуска 27% назвали пляжный отдых, 13,5% - экскурсионную поездку, 9,5% - санаторий или пансионат. При выборе бюджетных вариантов отпуска голоса разделились в таком порядке: активный отдых на природе (рыбалка, охота, лес, горы) - 24,3%, поездка на дачу -13,5%, провести спокойно время дома хотели бы 12,2% опрошенных", - сообщается в исследовании.

При этом 28% участников опроса заявили, что их финансовые возможности полностью совпадают с бюджетом идеального отпуска. 19,5% готовы были бы потратить подобную сумму лишь в случае появления незапланированных заработков. Тогда как остальным пришлось бы копить на отпуск, который они считают идеальным, по меньшей мере несколько лет, уточняется в материалах.

По данным исследования, в реальности большинство опрошенных планируют провести ближайший отпуск так, чтобы не потратить много денег: 23,1% останутся дома, 20,7% поедут на дачу, 17,1% проведут время за активным отдыхом на природе. Дорогостоящий пляжный отдых выбрал каждый пятый опрошенный (22%), экскурсии — 11%, а заплатить за санаторную путевку готовы 6,1% респондентов.

Также аналитики выяснили, что более половины участников опроса (51%) готовы взять кредит, чтобы сделать свой отпуск идеальным. Для 5% россиян кредит на отпуск — это регулярная практика, тогда как 44% ни при каких обстоятельствах не готовы отдыхать на заемные средства.