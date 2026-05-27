Рейтинг@Mail.ru
Бутягин верил, что Европа не присоединится к охоте на ученых из России - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 27.05.2026
Бутягин верил, что Европа не присоединится к охоте на ученых из России

Археолог Александр Бутягин: Европа не такая единая, какой хочет казаться

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАрхеолог Александр Бутягин
Археолог Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Археолог Александр Бутягин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Бутягин отметил, что не все европейские страны поддерживают "охоту на российских ученых", начатую Украиной, но Польша, как выяснилось, готова подыгрывать Украине.
  • По словам Бутягина, в поездках по ЕС он увидел, что Европа не такая единая, "какой хочет казаться".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин раньше верил, что Европа не присоединится к охоте на ученых из РФ, которую открыла Украина.
"Я верил, что Европа не присоединится к этой охоте на российских ученых, которую так радостно открыла Украина. Думал, что она не будет играть в их пропагандистские игры. За эти четыре года я ездил с лекциями на Кипр и в Италию, и там все прекрасно обошлось. А вот в Польше - нет. Она, как выяснилось, готова подыгрывать Украине", - сказал Бутягин aif.ru.
Археолог Александр Бутягин на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Бутягин рассказал, что Украина завела уголовные дела на его коллег
Вчера, 08:28
По словам Бутягина, он увидел очень ясно, что Европа не такая единая, "какой хочет казаться".
"Некоторые страны не хотят присоединяться к этой позорной охоте, а другие - очень даже хотят", - добавил археолог.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.
Ученый Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Бутягин предположил, что могло бы ждать его в украинской тюрьме
26 мая, 19:00
 
В миреЕвропаУкраинаПольшаАлександр БутягинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала