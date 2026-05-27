Бутягин верил, что Европа не присоединится к охоте на ученых из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский археолог Бутягин отметил, что не все европейские страны поддерживают "охоту на российских ученых", начатую Украиной, но Польша, как выяснилось, готова подыгрывать Украине.
- По словам Бутягина, в поездках по ЕС он увидел, что Европа не такая единая, "какой хочет казаться".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин раньше верил, что Европа не присоединится к охоте на ученых из РФ, которую открыла Украина.
"Я верил, что Европа не присоединится к этой охоте на российских ученых, которую так радостно открыла Украина. Думал, что она не будет играть в их пропагандистские игры. За эти четыре года я ездил с лекциями на Кипр и в Италию, и там все прекрасно обошлось. А вот в Польше - нет. Она, как выяснилось, готова подыгрывать Украине", - сказал Бутягин aif.ru.
По словам Бутягина, он увидел очень ясно, что Европа не такая единая, "какой хочет казаться".
"Некоторые страны не хотят присоединяться к этой позорной охоте, а другие - очень даже хотят", - добавил археолог.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.