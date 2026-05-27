Остаток средств для защиты Бутягина передадут в фонд помощи онкобольным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Остаток средств, собранных для обеспечения защиты российского археолога Александра Бутягина, освобожденного из польской тюрьмы, будет направлен в европейский фонд помощи онкобольным россиянам, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.