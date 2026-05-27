Остаток средств для защиты Бутягина передадут в фонд помощи онкобольным
13:46 27.05.2026
Остаток средств для защиты Бутягина передадут в фонд помощи онкобольным

Археолог Александр Бутягин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для обеспечения защиты российского археолога Александра Бутягина были собраны средства.
  • Остаток средств в размере 17 992 евро будет передан в европейский фонд помощи онкобольным россиянам.
  • Благотворительная организация, зарегистрированная в Германии, является партнером фонда «АдВита», который помогает людям с онкологическими заболеваниями получить доступ к лечению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Остаток средств, собранных для обеспечения защиты российского археолога Александра Бутягина, освобожденного из польской тюрьмы, будет направлен в европейский фонд помощи онкобольным россиянам, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
"К моменту завершения юридической работы все неизрасходованные средства находились на европейском счете Александра, открытом для него адвокатской фирмой… По согласованию с Александром авторы канала приняли решение передать весь остаток — 17 992 евро — в европейский фонд помощи гражданам РФ, нуждающимся в онкологическом лечении", - говорится в сообщении.
Эта благотворительная организация, зарегистрированная в Германии, является партнером фонда "АдВита", который помогает людям с онкологическими заболеваниями получить доступ к лечению, которое они не могут оплатить самостоятельно, отмечается в сообщении.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая 2026 года.
