16:16 27.05.2026 (обновлено: 17:24 27.05.2026)
В Брянске новорожденная девочка впала в кому и стала паллиативным инвалидом

Больница. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске новорожденная девочка впала в кому, ей присвоили паллиативный статус.
  • Следственные органы возбудили уголовное дело из-за возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи матери и ребенку.
  • Руководитель регионального следственного управления встретился с матерью девочки.
БРЯНСК, 27 мая — РИА Новости. Брянские следователи возбудили уголовное дело из-за впавшей в кому новорожденной девочки, сообщил информационный центр регионального главка СК.
"Следственными органами <…> выявлена публикация о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице города Брянска и ее новорожденному ребенку", — говорится на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Следователи возбудили дело по статье УК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Как рассказала РИА Новости жительница Брянска Полина, ее новорожденная дочь впала в кому, в мае ей присвоили паллиативный статус. По словам собеседницы агентства, ребенок родился мертвым и его смогли реанимировать только на пятой минуте. При этом, добавила Полина, в перинатальном центре она жаловалась на нетипичные боли в животе, но медики не обратили на это внимания.
В СК отметили, что с женщиной лично встретился руководитель регионального управления. Полина это подтвердила.
ПроисшествияБрянскРоссия
 
 
