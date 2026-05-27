МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британские СМИ отрабатывают заказ властей страны по дискредитации России, игнорируя преступления киевского режима против мирных жителей, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Лондон, европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако ситуация на деле прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны", - сказал дипломат в эфире телеканала "Звезда".
"Эта демократия, она так построена, что любой голос, который противоречит политике правительства, он либо замалчивается, либо к нему начинаются такие претензии, в том числе со стороны полиции", - подчеркнул он.