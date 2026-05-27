23:47 27.05.2026
Британские СМИ отрабатывают заказ по дискредитации России, заявил Келин

© AP Photo / Matt Dunham
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские СМИ отрабатывают заказ властей страны по дискредитации России, игнорируя преступления киевского режима против мирных жителей.
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, в то время как британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
  • По словам Келина, в Великобритании любой голос, который противоречит политике правительства, либо замалчивается, либо к нему предъявляются претензии, в том числе со стороны полиции.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британские СМИ отрабатывают заказ властей страны по дискредитации России, игнорируя преступления киевского режима против мирных жителей, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В минувшее воскресенье на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР прибыли более 50 иностранных журналистов. В то же время британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
"Лондон, европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако ситуация на деле прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны", - сказал дипломат в эфире телеканала "Звезда".
По словам Келина, британская пресса искажает факты о действия российских военнослужащих, а преступления Киева против мирных жителей "абсолютно замалчиваются". При этом он добавил, что к тем, кто не согласен с политикой Лондона по поддержке Украины, власти страны применяют меры воздействия.
"Эта демократия, она так построена, что любой голос, который противоречит политике правительства, он либо замалчивается, либо к нему начинаются такие претензии, в том числе со стороны полиции", - подчеркнул он.
