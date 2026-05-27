В Белгородской области пострадали пять бойцов подразделения "Орлан"

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Пять бойцов подразделения "Орлан" пострадали в Валуйском округе Белгородской области во время выполнения служебных задач, сообщили в оперштабе региона.
"В Валуйском округе во время выполнения служебных задач пострадали бойцы подразделения "Орлан". В селе Долгое при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов. Сослуживцы доставили их в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что у двоих мужчин диагностировали осколочные ранения мягких тканей коленного сустава и голени, еще у троих - акубаротравмы. После оказания медицинской помощи лечение продолжат в стационаре, добавили в оперштабе.
