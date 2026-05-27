Рейтинг@Mail.ru
Новый премьер Болгарии призвал изменить подход Европы к Украине - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 27.05.2026 (обновлено: 16:15 27.05.2026)
Новый премьер Болгарии призвал изменить подход Европы к Украине

Премьер Болгарии Радев призвал изменить подход ЕС к конфликту на Украине

© AP Photo / Kenzo TribouillardРумен Радев
Румен Радев - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
Румен Радев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны должны изменить общую политику по отношению к конфликту на Украине, заявил премьер Болгарии Румен Радев.
  • Он также призвал Европу возглавить переговоры по урегулированию кризиса.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Европейские страны должны изменить общую политику по отношению к конфликту на Украине, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
"Лично меня беспокоит стремление <...> к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск", — приводит его слова телеканал БНТ.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Меркель: переговоры с Россией должны вести действующие европейские политики
18 мая, 16:30
Также Радев призвал Европу возглавить переговоры по украинскому урегулированию, не позволив кому-либо перехватить инициативу.
В последнее время в ЕС все чаще призывают возобновить диалог с Россией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
 
В миреЕвропаБолгарияУкраинаРумен РадевВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюзЭммануэль МакронЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала