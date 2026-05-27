Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны должны изменить общую политику по отношению к конфликту на Украине, заявил премьер Болгарии Румен Радев.
- Он также призвал Европу возглавить переговоры по урегулированию кризиса.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Европейские страны должны изменить общую политику по отношению к конфликту на Украине, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.
"Лично меня беспокоит стремление <...> к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск", — приводит его слова телеканал БНТ.
Также Радев призвал Европу возглавить переговоры по украинскому урегулированию, не позволив кому-либо перехватить инициативу.
В последнее время в ЕС все чаще призывают возобновить диалог с Россией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.