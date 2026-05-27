Какие русские блюда не нравятся иностранцам

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Русская кухня полна сюрпризов, особенно для тех, кто впервые сталкивается с нашими гастрономическими традициями. Блюда, которые нам кажутся самыми обычными, могут порой даже напугать иностранца.

Какие продукты вызывают опасения у гостей?

"Мясное желе"

Пальму первенства странных для приезжих гостей продуктов по праву занимает холодец. Им он кажется настоящим извращением: желе — это сладкий десерт, а вариация желе с мясом, да еще и с хреном, наводит ужас и отвращение.

Для нас такой набор — коллаген, здоровье, сила. Западные же диетологи откладывают в сторонку вилку при одном упоминании субпродуктов. Копытца, хвосты и уши — это, по их мнению, отходы, не предназначенные в пищу.

Как свидетельствует множество опубликованных видео в интернете, не только вид, но и вкус этого блюда, как правило, не нравится иностранцам.

Гречка

В России гречку особенно ценят и любят: она сытная, в ней много полезных веществ. Традиционно это — продовольственный товар номер один в любой экономически нестабильной ситуации.

Но если вы были в странах Европы и США, то наверняка замечали, что в магазинах не продается гречневая крупа. Иностранцам ее серо-коричневый вид кажется не слишком аппетитным, да и в целом они плохо с ней знакомы.

Европейский фермер боится выращивать продукт из-за низкой прибыли. Гречка дает мизерную урожайность, реагирует на пестициды, истощает почву. Проще вырастить кукурузу.

"Российская кровяная конфета"

Гематоген считался одним из главных средств от анемии в СССР. Да и на вкус этот продукт удивительно нравился советским школьникам. Почему же иностранцам этот "полезный десерт" кажется ужасающим?

Дело в том, что в его составе есть черный альбумин — порошок, в состав которого входит специальным образом обработанная кровь животных. Иностранцы даже называют гематоген "российской кровяной конфетой".

"Свиной лимонад"

Впервые квас упоминается еще в "Повести временных лет", но историки полагают, что известен напиток был намного раньше.

Благодаря Льву Толстому и его "Войне и миру" за квасом закрепилась слава "свиного лимонада". Конечно, это была не только гастрономическая, но и политическая история: в 1812 году французским оккупантам вообще в России ничего не нравилось. Да и сейчас европейцы пробуют его неохотно.

Квас — продукт нестабильный, живой, что в эпоху санитарных норм кажется потенциально опасным. Впрочем, пока европеец разглядывает мутный напиток, думая, пить или не пить, японцы, например, признали квас полезным для желудка и пьют его по утрам.

Кислые щи

В немногих странах готовят и подают на первое именно суп. В США и Европе этим словом обычно называют протертое и разбавленное жидкое пюре.

Если не считать азиатский рамен, бульон со множеством ингредиентов редко можно встретить в меню кафе и ресторанов многих стран. Зато для русского человека суп давно стал синонимом вкусного и сытного обеда. Есть даже особая категория: кислые супы.

Рассольник с перловой крупой и маринованными огурцами, щи из квашеной капусты и щавелевый с одноименной зеленью, который еще называют зеленым борщом. Для иностранца же даже состав этих блюд русской кухни покажется странноватым.

Окрошка

Довольно часто вызывает недоумение у гостей нашей страны и окрошка. Необычность этого блюда заключается не только в подаче, но и в смешении, казалось бы, несовместимых между собой ингредиентов. Кто бы додумался налить в овощи квас, кефир или минералку?