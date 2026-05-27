В Москве обсудили, могут ли блогеры заменить журналистов

Круглый стол на тему: "Кому люди верят больше: журналистам или блогерам?"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Блогеры становятся главным каналом коммуникации с молодежью, поэтому грань между ними и профессиональными журналистами постепенно стирается. Кто несет ответственность за информацию и можно ли верить эксперту без журналистского диплома — эти вопросы обсудили участники третьей встречи проекта "Диалоги с молодежью", прошедшей на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".

Как рассказал директор Центра инновационных компетенций по физическому воспитанию и студенческому спорту РГУ им. А. Н. Косыгина Денис Водов, именно наличие редакции и системы верификации формирует у аудитории более высокий уровень доверия к профессиональным журналистам.

"Когда я читаю журналиста, я понимаю, что в лице журналиста со мной говорит либо его организация, либо государство в целом", — объяснил Водов.

По его словам, для доверия к блогеру ключевое значение имеет его позиционирование: эксперт ли он в той области, о которой говорит, или нет.

"Я для себя выделил четыре группы блогеров. Это блогеры-эксперты, которые обладают уникальным знанием; блогеры-шоумены, которые продают шоу; инфоцыгане и абсолютно деструктивные товарищи", — рассказал эксперт, подчеркнув, что доверять последним двум типам точно не стоит.

В дискуссии приняли участие и сами блогеры. О своем опыте завоевания доверия аудитории рассказал корреспондент, автор блога "А где Рома?" Роман Варакин.

"Я не могу идти в сомнительную рекламу. Если мы начали заниматься блогом не с точки зрения развлечения, прикола и хайпа, а как профессиональной деятельностью, чтобы потом расти в медиасреде, репутация — это главное. Я стараюсь рассказывать только о том, чему можно доверять, чтобы мои слова как эксперта и блогера не ставили под сомнение", — объяснил он.

Важность сохранения репутации для блогера, который в первую очередь должен опираться на "непоколебимые принципы", подчеркнула научный блогер, преподаватель НИУ ВШЭ Мария Рындык.

"Если говорить о том, чему доверяет подрастающее поколение в студенческой среде — журналистике или блогерам, — то важно сказать, что блогер — это носитель особенного мнения, а журналист — носитель общественного мнения, если это профессиональный журналист. Но их объединяет то, что у них есть принципы", — рассказала эксперт.

При этом, по мнению Рындык, транслировать информацию может и человек без журналистского образования. Например, в своих проектах эксперт занимается популяризацией науки среди подрастающего поколения, не имея журналистского диплома, но являясь при этом научным сотрудником.

"Если моя профессиональная деятельность сосредоточена на разработке материалов для медицины, и я знаю, что мои коллеги разрабатывают материалы для медицины в космическом пространстве, на Международной космической станции, то я могу позволить себе сформировать мнение и нести его аудитории на основании того, что у меня есть глубокая профессиональная призма", — объяснила Рындык.

Необходимость публичности для экспертов из разных областей науки подчеркнула также специалист отдела маркетинга научно-технологического сообщества "Техпросвет ВКонтакте" Алина Миссан, рассказав о своем проекте, главная задача которого — помогать ученым и другим специалистам грамотно доносить информацию до аудитории.

Как рассказал руководитель медиаслужбы РГУТИС Абукар Укуров, сейчас грань между журналистами и блогерами постепенно стирается.

"Сегодня очень большое количество журналистов уже стали медиаблогерами. С другой стороны, многие блогеры сегодня снимают социальные проекты и берут большие интервью у гостей, которых мог бы позвать не каждый журналист — за счет своей медийности. Мне кажется, сегодня медиаполе устроено так, что мы все сидим рядом: кто у кого возьмет материал, кто как работает, кто быстрее", — сообщил Укуров.

Эксперты сошлись во мнении, что ответственность за достоверность информации одинаково лежит и на журналистах, и на блогерах.

"Мне кажется, через пять лет мы придем к тому, что аккредитации у журналистов и блогеров будут примерно одинаковыми. Потому что, если блогер — миллионник, то в чем разница между ним и каким-нибудь мелким изданием?" — подытожил Водов.