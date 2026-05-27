Стали известны подробности о клинике в Благовещенске, где умерла пациентка
13:15 27.05.2026 (обновлено: 14:19 27.05.2026)
Стали известны подробности о клинике в Благовещенске, где умерла пациентка

Смерть пациентки в частной клинике в Благовещенске произошла впервые

Медицинский работник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В клинике «Медлайн-Премьер» в Благовещенске впервые произошел смертельный случай во время операции по ушиванию матки.
  • Пациентке было 41 год, у нее остались двое детей.
  • Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Смерть пациентки, которой проводили операцию по ушиванию матки в клинике "Медлайн-Премьер" в Благовещенске, произошла в медучреждении впервые, хотя до этого там проводили множество хирургических вмешательств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным собеседника, женщине 41 год, нее остались двое детей, один из которых совершеннолетний. После смерти пациентки уже провели вскрытие, но данные экспертизы еще не готовы.
"В "Медлайн" это первый смертельный случай, хотя они операции тысячами делали", - сказал он.
По его словам, в случае смерти пациента на хирургическом столе проводится комиссионная экспертиза, которая будет готова через несколько месяцев, после чего будет приниматься решение, добавил собеседник агентству.
В среду в СУСК Амурской области РИА Новости проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту смерти пациентки в одном из медицинских центров Благовещенска по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
В правоохранительных органах агентству уточнили, что ЧП произошло в ООО "Клиника "Медлайн-Премьер", где женщине проводили операцию по ушиванию матки.
