У пациентки, которая умерла в клинике в Благовещенске, остались двое детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. У пациентки, которой проводили операцию по ушиванию матки в ООО "Клиника "Медлайн-Премьер" в Благовещенске, остались после ее смерти двое детей, в том числе один несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Да, это "Медлайн"… была операция у девушки по ушиванию матки, и умерла. Умерла вроде бы после операции, а не во время, как пишут. Какие-то осложнения послеоперационные наступили, видимо. Сейчас вскрытие провели, и по данному факту сейчас еще эксперт свое мнение не высказал, когда выскажет – непонятно", - сказал он.