У пациентки, которая умерла в клинике в Благовещенске, остались двое детей

12:07 27.05.2026 (обновлено: 12:09 27.05.2026)
У пациентки, умершей на операции в клинике в Благовещенске, остались двое детей

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В клинике "Медлайн-Премьер" в Благовещенске пациентка умерла после операции по ушиванию матки.
  • У женщины остались двое детей, один из которых несовершеннолетний.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. У пациентки, которой проводили операцию по ушиванию матки в ООО "Клиника "Медлайн-Премьер" в Благовещенске, остались после ее смерти двое детей, в том числе один несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, происшествие случилось в медучреждении ООО "Клиника "Медлайн-Премьер".
"Да, это "Медлайн"… была операция у девушки по ушиванию матки, и умерла. Умерла вроде бы после операции, а не во время, как пишут. Какие-то осложнения послеоперационные наступили, видимо. Сейчас вскрытие провели, и по данному факту сейчас еще эксперт свое мнение не высказал, когда выскажет – непонятно", - сказал он.
По данным собеседника агентства, женщине 41 год, она 1985 года рождения, у нее двое детей, один из них - совершеннолетний, один - нет.
Ранее в СУСК РФ по Амурской области РИА Новости сообщили, что по факту смерти пациентки в одном из медицинских центров города Благовещенска 27 мая возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
РИА Новости в клинике комментировать ситуацию отказались, сославшись на нормы профессиональной этики.
Согласно данным на сайте клиники "Медлайн-Премьер", стоимость операции "Пластика влагалища с фиксацией матки проленовой сеткой" составляет 82 тысячи рублей.
