В Благовещенске проверят клинику, где во время операции умерла женщина
10:05 27.05.2026 (обновлено: 10:28 27.05.2026)
В Благовещенске проверят клинику, где во время операции умерла женщина

Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти пациентки в Благовещенске

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели женщины, которая умерла во время операции по подшиванию матки в частной клинике Благовещенска.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели жительницы Амурской области, которая умерла во время операции по подшиванию матки в частной клинике Благовещенска, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.
Как ранее сообщили РИА Новости в СУСК по Амурской области, уголовное дело было возбуждено после смерти пациентки в одном из медцентров Благовещенска. По данным федеральных СМИ, речь идет о 41-летней пациентке, которая умерла во время операции по подшиванию матки. Женщина проходила плановую операцию в медицинской клинике "Медлайн".
"Территориальный орган Росздравнадзора по Амурской области выясняет обстоятельства случившейся трагедии", - сообщила Малева.
ПроисшествияАмурская областьБлаговещенскОльга МалеваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
