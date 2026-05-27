В Благовещенске проверят клинику, где во время операции умерла женщина

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели жительницы Амурской области, которая умерла во время операции по подшиванию матки в частной клинике Благовещенска, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.