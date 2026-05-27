В Благовещенске проверят клинику, где во время операции умерла женщина

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели жительницы Амурской области, которая умерла во время операции по подшиванию матки в частной клинике Благовещенска, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.
Как ранее сообщили РИА Новости в СУСК по Амурской области, уголовное дело было возбуждено после смерти пациентки в одном из медцентров Благовещенска. По данным федеральных СМИ, речь идет о 41-летней пациентке, которая умерла во время операции по подшиванию матки. Женщина проходила плановую операцию в медицинской клинике "Медлайн".
"Территориальный орган Росздравнадзора по Амурской области выясняет обстоятельства случившейся трагедии", - сообщила Малева.