СК возбудил дело после смерти пациентки в медцентре в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Пациентка скончалась в одном из медцентров Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по Амурской области.
По данным федеральных СМИ, речь идет о 41-летней пациентке, которая умерла во время операции по подшиванию матки. Женщина проходила плановую операцию в медицинской клинике "Медлайн".
"По факту смерти пациентки в одном из медицинских центров города Благовещенска 27 мая возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - рассказали агентству в управлении.
РИА Новости в клинике комментировать ситуацию отказались, сославшись на нормы медицинской этики.