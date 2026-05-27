СК возбудил дело после смерти пациентки в медцентре в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Пациентка скончалась в одном из медцентров Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по Амурской области.

По данным федеральных СМИ, речь идет о 41-летней пациентке, которая умерла во время операции по подшиванию матки. Женщина проходила плановую операцию в медицинской клинике "Медлайн".