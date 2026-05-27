09:13 27.05.2026
СК возбудил дело после смерти пациентки в медцентре в Благовещенске

Автомобиль Следственного комитета РФ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из медцентров Благовещенска скончалась 41-летняя пациентка во время плановой операции по подшиванию матки.
  • Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК "Причинение смерти по неосторожности".
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Пациентка скончалась в одном из медцентров Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по Амурской области.
По данным федеральных СМИ, речь идет о 41-летней пациентке, которая умерла во время операции по подшиванию матки. Женщина проходила плановую операцию в медицинской клинике "Медлайн".
"По факту смерти пациентки в одном из медицинских центров города Благовещенска 27 мая возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - рассказали агентству в управлении.
РИА Новости в клинике комментировать ситуацию отказались, сославшись на нормы медицинской этики.
