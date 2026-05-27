05:13 27.05.2026
Западный бизнес волнуют условия возвращения в Россию, сообщил Шохин

Александр Шохин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные компании интересуются критериями, по которым они смогут возобновить работу в России.
  • Зарубежных партнеров волнует судьба их компаний в России, в частности, возможность попадания под временное управление.
  • Иностранный бизнес выражает готовность индексировать зарплаты высококвалифицированным сотрудникам, но не до уровня более 700 тысяч рублей, предложенного Минфином.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Иностранные компании интересуют критерии, по которым они смогут возобновить работу в России, сообщил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Конечно, их интересуют условия возвращения. Ряд критериев давно назван, еще четыре года назад", - сказал Шохин.
"Например, если компании переключились с производства автомобилей на танки - условно говоря, стали производить пушки вместо масла, то к ним будет, наверное, какое-то особое отношение. Если будет действовать принцип, что страна происхождения является ограничителем для бизнеса, это слишком жестко", - добавил Шохин.
Кроме того, по его словам, зарубежных партнеров интересует судьба своих компаний, работающих в России - им хочется знать, попадет ли та или иная компания в режим временного управления. "Есть соответствующий указ президента, в котором прописаны базовые критерии. Понятно также, что если материнская компания финансирует ВСУ или вводит какие-то ограничения против России и так далее, тогда, исходя из требований национальной безопасности, вполне возможно передавать ее во временное управление", - пояснил он.
"Третья тема, которая волнует компании из всех стран - и дружеских, и недружеских, - это зарплаты для высококвалифицированных сотрудников с упрощенным режимом пребывания, которые Минфин предложил установить в размере более 700 тысяч рублей. А иностранный бизнес говорит, что готов индексировать зарплаты, но не до такого уровня", - добавил Шохин.
И еще один вопрос, который задают иностранные компании: что делать с результатами их интеллектуальной деятельности - кому они могут передаваться. Эти темы планируется затронуть на полях Петербургского международного экономического форума, резюмировал Шохин.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинДенис МантуровРоссийский союз промышленников и предпринимателейВооруженные силы УкраиныМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
