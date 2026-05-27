В ФСБ рассказали о результатах эксперимента по биометрии на границе
18:27 27.05.2026
В ФСБ рассказали о результатах эксперимента по биометрии на границе

ФСБ: биометрия на границе помогла выявить около 2,5 тысячи незаконных мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Применение биометрии в пунктах пропуска государственной границы РФ помогло выявить около 2,5 тысяч незаконных мигрантов.
  • С 1 декабря 2024 года идет эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда иностранцев и лиц без гражданства.
  • В рамках эксперимента в пунктах пропуска со значительным объемом пассажиропотока тестируются программно-технические решения для сбора и проверки биометрических данных иностранных граждан.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Применение биометрии в пунктах пропуска государственной границы РФ уже помогло выявить около 2,5 тысяч незаконных мигрантов, рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
В соответствии с решением правительства РФ с 1 декабря 2024 года идет эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда иностранцев и лиц без гражданства, напомнил Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
«
"С начала эксперимента в пунктах пропуска выявлено около 2,5 тысяч иностранных граждан, нарушивших российское законодательство в миграционной сфере", - сказал он.
По словам руководителя погранслужбы, в рамках эксперимента в пунктах пропуска со значительным объемом пассажиропотока испытываются программно-технические решения, обеспечивающие сбор биометрических персональных данных иностранных граждан при пересечении ими государственной границы и их проверку с использованием информационной системы МВД России в режиме реального времени.
После завершения эксперимента эти программно-технические решения будут распространены на все пункты пропуска, отметил он.
