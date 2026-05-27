Над Курской областью сбили более 50 беспилотников за сутки - РИА Новости, 27.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 27.05.2026
Над Курской областью сбили 51 беспилотник за сутки

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Курской областью за прошедшие сутки сбили 51 украинский беспилотник различного типа.
  • ВСУ применили артиллерию 82 раза.
  • Повреждения получили несколько зданий, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Пятьдесят один украинский беспилотник различного типа сбит над Курской областью за прошедшие сутки, 82 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 25 мая до 09.00 26 мая сбит 51 вражеский беспилотник различного типа. 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Крупец Рыльского района произошло возгорание крыши неработающей школы. Дважды атаковано здание, в котором расположены библиотека и магазин. Огнем повреждена крыша, фасад и остекление. Повреждены два нежилых дома, еще один полностью сгорел", - добавил губернатор.
В городе Рыльске атакована неработающая заправка, поврежден фасад и остекление, отметил он.
"Погибших и пострадавших нет", - сообщил Хинштейн.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
