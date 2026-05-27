Над Курской областью сбили более 50 беспилотников за сутки

КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Пятьдесят один украинский беспилотник различного типа сбит над Курской областью за прошедшие сутки, 82 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.