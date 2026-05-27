Цена на бензин в Великобритании обновила очередной рекорд
15:58 27.05.2026
Цена на бензин в Великобритании обновила очередной рекорд

Цена на бензин в Великобритании обновила рекорд, подорожав более чем на 20%

Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
  • С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке бензин в Великобритании подорожал более чем на 20% и достиг 158,78 пенса за литр.
ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Бензин в Великобритании с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожал более чем на 20% - до 158,78 пенса за литр (2,13 доллара), что стало очередным рекордом, подсчитало РИА Новости, изучив данные еженедельных отчетов министерства энергетики.
Как следует из последнего отчета, по состоянию на 25 мая средняя цена бензина на АЗС достигла 158,78 пенса (2,13 доллара) за литр. При этом 2 марта она была на уровне 132,14 пенса за литр, что означает, что рост с начала марта составил более 20%. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 апреля, тогда цена достигла 158,17 пенса за литр, после чего временно снизилась.
Цена дизеля на данный момент составляет 185,07 пенса за литр, что все еще ниже рекордных 192,14 пенса за литр, зафиксированных также 13 апреля. Тем не менее цена остается на 30% выше, чем в начале марта.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
