Белоусов поздравил бойцов с освобождением Воздвижевки
17:33 27.05.2026
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Воздвижевки

27.05.2026
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвовавших в освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной ордена Жукова бригады и 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной ордена Жукова бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Воздвижевка Запорожской области", - говорится в сообщении.
"Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери", − приводит МО слова Белоусова из поздравительной телеграммы.
Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие соединений проявляют храбрость и отвагу, ведут освободительные бои на запорожском направлении.
"Мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск", − добавил он.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, проявленные мужество и героизм.
"Уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", − заключил министр.
