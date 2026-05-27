12:33 27.05.2026
Агент сравнил перемены в стоимости Батракова с курсом доллара

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что говорить о трансферной стоимости полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова нет смысла, пока он не перешел в новый клуб.
  • По версии портала Transfermarkt, стоимость Батракова возросла до 28 миллионов евро.
  • Сафонов отметил, что мало кто из российских игроков играет в Европе и подчеркнул, что цена игрока обычно растет, когда он показывает себя в еврокубках.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный агент Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что пока полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков не перешел в новый клуб, нет смысла говорить о его трансферной стоимости, потому что это невозможно проверить.
По версии портала Transfermarkt, Батраков подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро. Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года.
"Мы с таким же успехом можем каждый день обсуждать курс доллара. Трансферная стоимость возросла, но никто никуда не уезжает - как ее проверить? Каждый день куда-то сватают, но пока воз и ныне там. Это уже антиреклама получается. На фоне того, каких звезд продают: тому же (Усману) Дембеле в Саудовской Аравии предлагают зарплату в 150 миллионов в год, возможно, и не такая большая сумма (за Батракова)", - сказал Сафонов.
"Другое дело, что мало кто из российских игроков играет в Европе. Кроме Матвея Сафонова и Александра Головина больше никого и нет. В Европе много игроков, но они полируют лавку. Наглядный пример Эдуарда Сперцяна. И еще, учитывая политическую обстановку, за нашими игроками нет очереди, к сожалению. Плюс мы не играем в еврокубках, сложно сравнивать. Цена игрока растет, когда он в еврокубках себя показывает, а так - это кота в мешке брать" , - отметил агент.
ФутболАлександр ГоловинАлексей БатраковМатвей СафоновТрансферы в РПЛ
 
