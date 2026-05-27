"Барселона" предложила "Ньюкаслу" 80 млн евро за Гордона, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Испанская "Барселона" ведет переговоры с английским "Ньюкаслом" о приобретении полузащитника сборной Англии Энтони Гордона, сообщает Sky Sports.
По данным источника, стоимость трансфера оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов (около 80 млн евро). При этом 25-летним Гордоном также интересуется немецкая "Бавария", которая также ведет переговоры с "сороками".
Гордон подписал долгосрочный контракт с "Ньюкаслом" в октябре 2024 года, и до его окончания осталось четыре года. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба с 18 голами, но не принял участия в последних шести матчах Английской премьер-лиги на фоне слухов о возможном переходе в другой клуб.
Ранее Гордон был включен в окончательный состав сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года. В группе L англичане встретятся с командами Хорватии, Ганы и Панамы.