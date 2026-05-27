Суд продлил арест экс-депутата Госдумы Бальбека

"По мнению защиты экс-депутата, законных оснований для сохранения ему столь суровой меры пресечения не было, поэтому решение суда будет обжаловано", - сказал адвокат.

Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяются три уголовные статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят еще три человека. Бальбек ранее заявлял, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.